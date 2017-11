Einschätzung:

Mit der Elite-Version seines P1-Wheels hat Fanatec jetzt ein Gegenstück für die Xbox One zu dem Lenkrad-Aufsatz im Sortiment, das für die PS4 im Bundle mit dem Fanatec CSL Elite Racing Wheel enthalten war. Tatsächlich gleichen sich die beiden hinsichtlich Größe, dem geringen Gewicht von 970 und abgesehen von den anderen Symbolen auch beim Knopf-Layout wie ein Ei dem anderen.Auch die Snapdrome-Schalthebel, die gebürsteten Aluminiumspeichen und der eingebaute Schaltblitz inklusive Tuning-Display sind identisch zum PS4-Modell. Alternativ bekommt man auch hier die Möglichkeit, die Standard-Knöpfe durch die mitgelieferten Button Caps zu ersetzen, auf denen u.a. typische Funktionen bei der Bedienung von Rennspielen wie Fernlicht oder Scheibenwischer abgebildet werden.Die offensichtlichen Unterschiede fallen vor allem in optischer Hinsicht ins Auge - allen voran durch die rote Kreuznaht, die fast schon aggressiv hervorsticht. Darüber hinaus ist hier der komplette Lenkradkranz mit Alcantara-Leder bezogen, während das PS4-Pendant eine Mischung aus echtem Leder an den Griffflächen und synthetischem Wildleder am Lenkradkranz aufweist. Klar ist das eine Frage des persönlichen Geschmacks: Ich finde das neue Modell für die Xbox One optisch deutlich cooler, doch fühlt sich für mich das PS4-Wheel mit dem echten Leder an den Griffflächen insgesamt besser an.Dank des modularen Aufbaus lässt sich das CSL Elite Lenkrad P1 an allen Lenkrad-Basen von Fanatec verwenden - und das nicht nur an der Xbox One, sondern auch am PC. Kombiniert man es mit der Base des CSL Elite Racing Wheels für die PS4, kann man es sogar auch an der Sony-Konsole verwenden, da sich der für die Kompatibilität nötige Chip nicht im Lenkrad, sondern der Basis befindet.Umgekehrt lässt sich für Multiplattform-Besitzer durch das One-Modell des P1-Lenkrads eine Kompatibilität der CSL-Elite-Base zur Xbox herstellen, die man mit dem Standard-Modell des P1 aber auch günstiger bekommt. Während Letztere knapp 100 Euro zu Buche schlägt, sind für das hochwertiger verarbeitete, leichtere und auch optisch ansprechendere Premium-Modell 179,95 Euro fällig. Damit überzeugt das Elite P1 für die Xbox One insgesamt mit nahezu identischen Qualitäten wie das PS4-Pendant, das im Gegensatz zu diesem Modell allerdings nur im Bundle erhältlich ist.