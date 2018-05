Post Scriptum: The Bloody Seventh: Test-Wochenende des taktischen Multiplayer-Shooters im Zweiten Weltkrieg - 4Players.de

"Fallschirmspringen

"Foto gescannte 3D Uniformen

Artillerie- und Luftunterstützung

Vehikel mit realistischen Werten, wie Turmdrehgeschwindigkeit, Panzerungsstärke usw.

Authentische Level im Maßstab 1:1 basierend auf Militär Archiven und historischen Karten

Sorgfältig nachgebildete historische Waffen, Fahrzeuge und berühmte Sehenswürdigkeiten

Errichtung von Basisgebäuden, Befestigungen und Barrikaden

Logistik und Nachschubversorgung helfen dir deine Position zu verstärken und Freunde zu versorgen

Abschleppsystem für Lieferungen und Nachschub

Im Spiel Voice Over IP mit Proximity-Fade"

An diesem Wochenende findet ein Test-Wochenende von Post Scriptum: The Bloody Seventh für PC auf Steam für Vorbesteller statt. Im Gegensatz zu vielen anderen Multiplayer-Shootern im Zweiten Weltkrieg sollen historische Fakten und das taktische Vorgehen im Vordergrund stehen. Post Scriptum steht in unterschiedlichen Editionen zur Verfügung; ab 27,99 Euro.Im Spiel wird man als Soldat der britischen Luftstreitkräfte, des XXX-Corps sowie der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS spielen können. Entwickler Periscope Games hat die Einsatzgebiete dabei mithilfe historischer Belege rekonstruiert. Das Studio wurde von Moddern gegründet, die zuvor an Squad sowie der Battlefield-2-Mod Project Reality gearbeitet hatten. Als Inspirationsquellen geben sie ArmA, Red Orchestra: Ostfront 41-45 und Battleground Europe: WW2 Online an.In den Multiplayer-Schlachten treten aktuell zwei Teams mit jeweils 40 Personen gegeneinander an; das Ziel der Entwickler liegt bei 50-gegen-50-Schlachten. Die Rede ist von fünf authentischen Karten mit einer Gesamtgröße von 140 km², drei Spielmodi (Offensive, Stratagem und Sandbox), mehr als 50 Fahrzeuge mit realistischen Werten (Turmdrehgeschwindigkeit, Panzerungsstärke) und 50 authentische Waffen. Folgende Features werden bei Steam genannt:Letztes aktuelles Video: Teaser