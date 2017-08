Pinball FX3: Von E.T. bis zum Weißen Hai: Universal Classics Tische im Anmarsch - 4Players.de

Die Flipper-Plattform Pinball FX wird zum Start von Pinball FX 3 um drei Tische rund um Filme des Studios Universal erweitert. Wie die Zen Studios mitteilen, enthält die Sammlung mit dem Namen Universal Classics Pinball Tische zu Zurück in die Zukunft (Back to the Future) und den beiden Filmklassikern E.T. - Der Außerirdische und Der Weiße Hai (Jaws), bei denen Steven Spielberg Regie führte.Während die Tische auf PC, PS4 und Xbox One nur im Paket angeboten werden, stehen sie bei Zen Pinball für Android und iOS auch zum Einzelkauf zur Verfügung. Genaue Infos zu Preisen und dem Releasedatum gibt es noch nicht, dafür aber erste Spielszenen vom E.T.-Tisch:Letztes aktuelles Video: ET-Tisch