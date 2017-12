Pinball FX3: Termin für die Switch-Umsetzung der Flipper-Simulation

Die Switch-Umsetzung der Flipper-Simulation Pinball FX 3 hat einen Releasetermin: Ab dem 12. Dezember rollt die Kugel auch auf der Konsole von Nintendo. Das meldet DualShockers und verkündet zudem, dass man sich bei den Zen Studios auch ein paar exklusive Features einfallen gelassen hat. Allen voran sollen die Flipper durch die Implementierung von HD-Rumble hier noch besser spürbar sein. Zusätzlich erlaubt man wie bei früheren Teilen für die PlayStation Vita auch hier optional eine vertikale Darstellung der Tische auf dem Touchscreen, um so das Flipper-Feeling ebenfalls authentischer einfangen zu können.Auch im eShop wird das Basispaket kostenlos angeboten und man muss sich weitere Tische kostenpflichtig dazukaufen. Innerhalb von Turnieren wird man sich zudem auch mit Flipper-Meistern anderer Plattformen messen können. Auf PC, Xbox One und PS4 erschien Pinball FX 3 bereits am 26. September.Letztes aktuelles Video: Nintendo Switch Launch Trailer