Pinball FX3: Sichert sich Lizenzrechte für klassische Tische von Bally/Williams - 4Players.de

Noch in diesem Jahr sollen klassische Flippertische von Bally und Williams für Pinball FX3 erscheinen. Das haben die Zen Studios stolz verkündet. Zuerst möchte man Fish Tales, Junk Yard, Medieval Madness und The Getaway: High Speed 2 für das Spiel umsetzen - weitere dürften in Zukunft folgen.Zuvor gab es die digitalen Versionen der weltweit bekannten und geschätzten Tische exklusiv bei The Pinball Arcade. Da die Farsight Studios allerdings Anfang des Jahres die Lizenzrechte verloren, nutzte man bei den Zen Studios offenbar die Gunst der Stunde, um Pinball FX durch ein neues Lizenzabkommen mit der attraktiven Auswahl an Tischen von Bally/Williams erweitern zu können.Pinball FX3 ist für Mac, Switch, PlayStation 4, Windows PC und Xbox One erhältlich.Letztes aktuelles Video: Nintendo Switch Launch Trailer