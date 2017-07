Sword Legacy: Omen: Taktik-Rollenspiel in Broken Britannia (Arthus-Legende) für PC - 4Players.de

Screenshot - Sword Legacy: Omen (PC) Screenshot - Sword Legacy: Omen (PC) Screenshot - Sword Legacy: Omen (PC) Screenshot - Sword Legacy: Omen (PC) Screenshot - Sword Legacy: Omen (PC) Screenshot - Sword Legacy: Omen (PC) Screenshot - Sword Legacy: Omen (PC) Screenshot - Sword Legacy: Omen (PC) Screenshot - Sword Legacy: Omen (PC) Screenshot - Sword Legacy: Omen (PC) Screenshot - Sword Legacy: Omen (PC)

Team17 wird Sword Legacy: Omen noch in diesem Jahr für PC veröffentlichen. Das Taktik-Rollenspiel entsteht bei zwei in Südamerika ansässigen Indie-Entwicklern (Fableware Narrative Design und Firecast Studio). Sword Legacy: Omen ist im Candlepunk-Reich von Broken Britannia angesiedelt, einem einst florierendem Königreich voller Alchemie und technischem Fortschritt, das nun aufgrund von Intrigen und Verrat nur noch ein Bruchstück seiner selbst ist. In der Rolle des rachsüchtigen Ritters Uther mitsamt seiner Bande an Gefährten müssen sich Spieler auf die Suche nach dem Schwert Excalibur begeben. In dieser "äußert blutigen" (laut Entwickler) Version der Arthus-Legende, erforscht man allerlei Umgebungen, führt die Geschichte fort und kämpft in rundenbasierten, taktischen Gefechten.Die Partnerschaft mit Firecast und Fableware markiert den ersten Schritt von Team17 in die brasilianische Indie-Szene. Debbie Bestwick, CEO von Team17 sagt dazu: "Unsere Firma versucht immer mit den besten Indie-Entwicklern der Welt zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, eine langlebige Marke zu etablieren. Wir haben uns besonders auf internationaler Ebene vergrößert und sind kürzlich erst weitere Partnerschaften mit Entwicklern in Nordamerika, Deutschland und Schweden eingegangen. Es ist eine Freude, Firecast und Fableware als erste Teams aus Brasilien in unsere Runde aufnehmen zu können. Sword Legacy: Omen ist ein hochqualitativer RundenstrategieTitel von zwei sehr talentierten Entwicklerteams, die eine weitere Perspektive in unser abwechslungsreiches Portfolio einbringen."Bruno Lanzarotti, Executive Director von Firecast Studio fügt hinzu: "Die Partnerschaft zwischen Firecast und Fableware war von Anfang an sehr vielversprechend und zeigt deutlich die Qualität von Computerspielen aus Brasilien. Wir sind sehr froh, ein so bekanntes und erfolgreiches Unternehmen aus Großbritannien an unserer Seite zu wissen, die uns bei unserer Vision der Arthus-Saga unterstützen. Dadurch haben wir die Zuversicht, dass Sword Legacy: Omen sich nicht nur in Brasilien, sondern auch international bewähren kann."Letztes aktuelles Video: Broken Britannia Trailer