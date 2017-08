Sword Legacy: Omen: Sword Legacy: Omen: Einblicke ins taktische Kampfsystem - 4Players.de

Fableware Narrative Design und Firecast Studio geben Einblicke ins Kampfsystem, das im Taktik-Rollenspiel Sword Legacy: Omen zum Einsatz kommt. Ob mit Schwert, Speer oder Magie: Es gibt viele Möglichkeiten, wie man seine Gegner beim Streifzug durch Broken Britannia ziemlich blutrünstig ausschalten kann.In der Pressemitteilung heißt es:Spieler schlüpfen in die Rolle von Uther Pendragon und begeben sich auf eine epische Reise durch Broken Britannia, um ihren gefallenen Lord zu rächen und das verloren geglaubte Schwert Excalibur zu finden. Zusammen mit einer Bande aus Außenseitern formen sie eine ungewöhnliche Heldengruppe und besiegen ihre Feinde in intensiven, rundenbasierten und taktischen Kämpfen, bis der Kampfgeist der Gegner bricht und sie vom Schlachtfeld fliehen oder sich sogar gegen ihre eigenen Kameraden stellen. Die Umgebung kann zum eigenen Vorteil genutzt werden, indem man seine Helden in Sicherheit bringt und den Feind mit explosiven Fässern in Flammen aufgehen lässt, bevor der Spieler sie mit einem gnadenlos brutalen Overkill-Move endgültig zur Strecke bringt.Team 17 will Sword Legacy: Omen noch in diesem Jahr für den PC veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: Tactical Battles Trailer