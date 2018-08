Sword Legacy: Omen: Taktik-Rollenspiel in Broken Britannia (Arthus-Legende) erscheint im August - 4Players.de

In der Rolle des rachsüchtigen Ritters Uther mitsamt seiner Bande an Gefährten müssen sich Spieler auf die Suche nach dem Schwert Excalibur begeben. In dieser "äußert blutigen" (laut Entwickler) Version der Arthus-Legende, erforscht man allerlei Umgebungen, führt die Geschichte fort und kämpft in rundenbasierten, taktischen Gefechten. Team17, Firecast Studios und Fableware Narrative Design haben verkündet, dass ihr Taktik-Rollenspiel Sword Legacy: Omen am 13. August 2018 erscheint. Das Spiel ist im Candlepunk-Reich von Broken Britannia angesiedelt, einem einst florierendem Königreich voller Alchemie und technischem Fortschritt, das nun aufgrund von Intrigen und Verrat nur noch ein Bruchstück seiner selbst ist.In der Rolle des rachsüchtigen Ritters Uther mitsamt seiner Bande an Gefährten müssen sich Spieler auf die Suche nach dem Schwert Excalibur begeben. In dieser "äußert blutigen" (laut Entwickler) Version der Arthus-Legende, erforscht man allerlei Umgebungen, führt die Geschichte fort und kämpft in rundenbasierten, taktischen Gefechten.



" Sword Legacy Omen will release on Steam for £14.99/$17.99/¤17.99/R$36.99. A Digital Deluxe Edition will also be available which includes a digital art book, wallpapers and the Sword Legacy: Omen OST. This will be available on Steam and priced at £19.49/$24.99/Euro24.99/R$46.99."