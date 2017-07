Harold Halibut: Kickstarter: Handgemachtes 3D-Adventure auf Basis von Modellbau und Stop-Motion-Technik - 4Players.de

Screenshot - Harold Halibut (PC) Screenshot - Harold Halibut (PC) Screenshot - Harold Halibut (PC) Screenshot - Harold Halibut (PC) Screenshot - Harold Halibut (PC) Screenshot - Harold Halibut (PC) Screenshot - Harold Halibut (PC) Screenshot - Harold Halibut (PC) Screenshot - Harold Halibut (PC) Screenshot - Harold Halibut (PC) Screenshot - Harold Halibut (PC) Screenshot - Harold Halibut (PC) Screenshot - Harold Halibut (PC)

Das Indie Studio Slow Bros. hat eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um die Entwicklung von Harold Halibut - A Handmade Adventure Game zu finanzieren. 150.000 Euro versucht das Studio aus Köln zusammenzubekommen.Harold Halibut wird als modernes Adventure für PC, PlayStation 4 und XboxOne beschrieben. Die Geschichte und die Erkundung der Welt sollen im Vordergrund stehen. Wirklich auffällig und ungewöhnlich ist aber die Machart. Der Look des Spiels entsteht durch 3D-gescannte Miniaturmodelle, die im klassischen Modellbauverfahren aus Materialien wie Holz, Metall und Modelliermasse entstehen. Die Entwickler wollen die "handgemachte analoge Stimmung" klassischer Stop-Motion-Filme mit dem Spielgeschehen von 3D-Adventures vereinen.Schauplatz des Spiels ist das Wrack eines abgestürzten Raumschiffs, das auf einem fernen Wasserplaneten feststeckt. Zu Harolds täglicher Routine gehört es, Professor Jeanne Mareaux, eine der leitenden Wissenschaftlerinnen an Bord, bei der Entwicklung einer neuen Startprozedur zu unterstützen. Ihr Vorhaben wird schon bald durch eine Begegnung aus den unerforschten Tiefen des Planeten unterbrochen."Es ist das erste Mal in der Geschichte der Videospiele, dass 3D-Scanning in solch einem Umfang angewandt wird", sagt Onat Hekimoglu, der Game Designer. "Doch Harold Halibut ist definitiv keine Tech-Demo. Das Spiel konzentriert sich auf Harolds persönliche Geschichte, die von den mehr als 30 Charakteren in dem Spiel beeinflusst wird. Wir wollen eine konsistente Erfahrung schaffen, in der der visuelle Stil, die Atmosphäre und der Humor Hand in Hand gehen.""Es gibt da einfach etwas an der analogen Arbeitsweise, das man nicht mit dem Computer nachahmen kann. Wir wollten die Atmosphäre klassischer Stop-Motion Filme einfangen, und dennoch von den Möglichkeiten der digitalen Welt profitieren", sagt Ole Tillmann, Art Director von Harold Halibut. "Seit der ersten Idee sind fünf Jahre vergangen, und es war uns wichtig die technische Machbarkeit auszuloten, ein Fundament zu schaffen, und unserem Publikum etwas Solides zeigen zu können, bevor wir eine Crowdfunding-Kampagne starten", fügt Daniel Beckmann hinzu.Zusätzlich zu den üblichen Kickstarter-Rewards können Unterstützer einzigartige Objekte wie physische Originalmodelle und Setteile erwerben - oder einen Charakter nach ihrem Abbild gestalten. Ab 20 Euro erhält man eine digitale Kopie.Letztes aktuelles Video: Trailer