Harold Halibut: Pre-Alpha-Livestream aus dem Stop-Motion-Adventure steht an - 4Players.de

Slow Bros. hat einen Livestream zu "Harold Halibut - A Handmade Adventure Game" angekündigt. Das Event findet am 19. Juli 2017 um 20.00 Uhr statt. Das Indie-Studio wird erstmalig "Live-Gameplay" aus der Pre-Alpha-Version des Spiels streamen. Begleitet wird der Livestream von einer Frage-Antwort-Runde und Live-Modellbau durch Ole Tillmann (Art Director). Die Mitglieder des Teams werden die Dialogzeilen des Spiels während der Demo vorlesen und Hintergrundinformationen zu den Charakteren liefern. "Wir werden außerdem im Anschluss an das Event einen neuen Teaser veröffentlichen. Wir möchten im Vorfeld nicht zu viel verraten, denken aber, dass dieser Teaser einen guten Eindruck von der Welt des Spiels vermitteln wird", sagt Onat Hekimoglu, der Game DesignerHarold Halibut wird als modernes Adventure für PC, PlayStation 4 und Xbox One beschrieben. Die Geschichte und die Erkundung der Welt sollen im Vordergrund stehen. Wirklich auffällig und ungewöhnlich ist aber die Machart. Der Look des Spiels entsteht durch 3D-gescannte Miniaturmodelle, die im klassischen Modellbauverfahren aus Materialien wie Holz, Metall und Modelliermasse entstehen. Die Entwickler wollen die "handgemachte analoge Stimmung" klassischer Stop-Motion-Filme mit dem Spielgeschehen von 3D-Adventures vereinen. Die Entwickler versuchen derzeit bei Kickstarter Unterstützer zu gewinnen.Letztes aktuelles Video: Trailer