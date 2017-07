Star Vikings: Forever-Update am 6. Juli auf Steam/GOG und erstmals auf iOS und Android - 4Players.de

Am 6. Juli wird eine erweiterte Version von Star Vikings auf GOG und Steam online gehen, während das Spiel an diesem Tag zum ersten Mal auch für iOS und Android erscheint. Das geht aus einer Mitteilung von Publisher Akupara Games sowie einem Eintrag auf Steam hervor. Das Update fügt New Game Plus, eine Übersetzung ins Deutsche und eine überarbeitete Benutzerführung hinzu.Der hauptverantwortliche Entwickler Mark Venturelli (Chroma Squad) beschreibt Star Vikings als Puzzle-Rollenspiel und weist darauf hin, dass es sich nicht um ein so genanntes Roguelike handelt. Eigene und gegnerische Figuren werden dabei zwar nicht im Rundenrhythmus gezogen, man soll aber ausreichend Zeit haben, um Aktionen zu planen.Entscheidend sei das Ausnutzen der Verhaltensweisen feindlicher Kämpfer, denn wenn das gelingt, löst man Angriffsketten aus, die Gegnern schneller Schaden zufügen. Bis zu fünf eigene Vikinger, alle Mitglieder einer von sechs Klassen, stehen dafür zur Verfügung. Bis zu acht Stunden soll die Kampagne dauern, während Ranglisten langfristig motivieren sollen.Letztes aktuelles Video: Forever-Update - Start-Trailer