Little Witch Academia: Chamber of Time: Action-Rollenspiel zur Anime-Serie befindet sich auf Westkurs - 4Players.de

Das 3D-Action-Rollenspiel Little Witch Academia: Chamber of Time wird nächstes Jahr auch in Amerika und Europa erscheinen, wie Bandai Namco Entertainment im Rahmen der Anime Expo 2017 in Los Angeles mitteilte . Der auf dem gleichnamigen Netflix-Anime von Studio Trigger basierende Titel soll seitlich scrollende Beat'em-Up-Action bieten und Anfang 2018 für PlayStation 4 und PC (Steam) erscheinen.Eine eigenständige Story soll die Hauptcharaktere der TV-Serie durch die magische Luna-Nova-Akademie führen und sich um Magie, Freundschaft, Abenteuer und verborgene Geheimnisse drehen. Mehr dazu im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer