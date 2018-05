Little Witch Academia: Chamber of Time: Ist für PC und PlayStation 4 erhältlich - 4Players.de

Aktualisierung vom 15. Mai 2018, 19:00 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 15. Mai 2018, 16:38 Uhr:

Mittlerweile ist auch die PC-Version bei Steam verfügbar (Preis: 39,99 Euro). Little Witch Academia: Chamber of Time ist ab heute im PlayStation Network für PlayStation 4 erhältlich. Die PC-Version ist bei Steam noch nicht auffindbar. In dem auf der gleichnamigen Serie basierenden Action-Rollenspiel-Beat'em-Up versucht man das Rätsel der sieben Wunder zu lösen.