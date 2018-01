Bandai Namco Entertainment Europe stellt den Abenteuer-Modus aus The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia im folgenden Trailer näher vor: "Spieler erleben die Geschichte des Animes, mit zusätzlichen Ereignissen aus der neuen Staffel. Zusätzlich erkundet man das Land auf dem Rücken von Hawks Mama und geht Gerüchten nach, um die Seven Deadly Sins zu finden und in der Story voran zu schreiten." Im Zuge der Gerüchtejagd und der entdeckten Quests werden Power-Ups freigeschaltet.The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia erscheint am 09. Februar 2018 physisch und digital mit deutschen Untertiteln auf PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: Welcome to the Boar Hat Adventure Mode