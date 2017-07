Evil Genius 2: Entwicklung bestätigt: Größter Bösewicht aller Zeiten, Teil 2 - 4Players.de

Das britische Studio Rebellion hat angekündigt , dass sich Evil Genius 2 für PC in Entwicklung befindet. Zusätzlich zu der Ankündigung im Interview-Video mit CEO Jason Kingsley (siehe unten) teilte das Unternehmen mit, dass es kein Remake oder Remaster des ersten Teils sein wird. Evil Genius 2 sei vielmehr ein "ausgewachsener Nachfolger", der nicht Free-to-play sein wird. Ob andere Plattformen versorgt werden sollen, bleibt abzuwarten. Die Entwicklung begann erst im Frühjahr 2017 auf Basis der hauseigenen Asura-Engine. Es ist das erste Strategiespiel auf Basis dieser Engine. Rebellion arbeitet außerdem an Rogue Trooper Redux und Strange Brigade In Evil Genius (2004) musste man versuchen, als "größter Bösewicht aller Zeiten" die Weltherrschaft an sich zu reißen. Entwickelt wurde das Aufbau-Strategiespiel damals von Elixir Studios. Publisher war Sierra (Vivendi). Rebellion sicherte sich die Rechte an der Marke im Jahr 2006.Letztes aktuelles Video: State of Rebellion E3-Interview