Demon Gaze 2: Fortsetzung des Dungeon-Crawlers erscheint auch in Europa - 4Players.de

NIS America wird das seit September 2016 in Japan erhältliche Demon Gaze 2 im Herbst 2017 auch in Nordamerika und Europa veröffentlichen, wie der Publisher im Rahmen der Anime Expo (via Gematsu ) bekannt gab. Der Dungeon-Crawler von Experience Inc. wird für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen - in den USA sogar als Limited Edition mit Sammlerbox, Soundtrack und Artbook.Der Nachfolger zum hierzulande im April 2014 für PS Vita veröffentlichten Demon Gaze soll sich sowohl an Neulinge als auch Veteranen richten und neben kämpferischen Verbindungen auch emotionale Beziehungen zum dämonischen Gefolge erlauben. Mehr dazu demnächst und auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Intro-Trailer