The Longest 5 Minutes: Taktik-Rollenspiel von Nippon Ichi auf 2018 verschoben, erscheint auch für Switch - 4Players.de

Eigentlich sollte das Taktik-Rollenspiel The Longest 5 Minutes von Nippon Ichi Software und Syupro-DX noch in diesem Jahr für PS Vita und den PC (via Steam) erscheinen. Doch wie NIS America nach Angaben von Gematsu im Rahmen der Anime Expo 2017 bekannt gab, wird man die Veröffentlichung in den USA und Europa auf Anfang 2018 verschieben. Dafür kommt mit Nintendo Switch eine weitere Plattform hinzu, auf der man die längsten fünf Minuten erleben darf.Im Spiel tauch man während des Endkampfs gegen den Oberbösewicht in die Gedankenwelt des Protagonisten ein und lässt den Weg Revue passieren, der ihn bis zu dieser entscheidenden Schlacht geführt hat - auch deshalb, weil er sein komplettes Gedächtnis verloren hat, inklusive dem Wissen über die Fähigkeiten, die er für den Sieg benötigt. Und auch technisch wird in der Zeit zurück gereist, denn die Reise wird im Stil der alten 8-Bit-Rollenspiele präsentiert.Für die PS Vita ist das Spiel in Japan bereits erhältlich. Eine Limited Edition ist für Switch geplant, die neben dem Spiel auch den Soundtrack auf zwei Disks und mit Art-Booklet sowie vier Pins enthalten soll.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer