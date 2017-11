Publisher NIS America hat das Datum bekannt gegeben, an dem The Longest Five Minutes erscheinen wird: Während die Steam-Version bereits am 13. Februar freigeschaltet wird, sollen die Fassungen für Nintendo Switch und PlayStation Vita drei Tage später, als am 16. Februar verfügbar sein.Das folgende Video erklärt außerdem, wie das Taktik-Rollenspiel um die Erinnerungen des Helden funktioniert. Der steht immerhin mitten im letzten Bosskampf - und kann sich an nichts erinnern. Bemerkungen seines Gegners und seiner Begleitert lösen zum Glück aber kurze Rückblenden aus, mit denen er Erfahrungspunkte und damit nach und nach Stärke sowie Fähigkeiten erlangt. Auch in Minispielen erhält man Erfahrung.In Japan ist The Longest Five Minutes bereits erhältlich, während für Switch eine Limited Edition geplant ist, die neben dem Spiel auch dessen Soundtrack, ein Booklet mit Artworks sowie vier Anstecker enthalten soll.Letztes aktuelles Video: So funktioniert das Erinnern