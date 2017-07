Community Inc: Mehr als der Aufbau einer Siedlung; Alpha zum kostenlosen Download - 4Players.de

Screenshot - Community Inc. (Mac) Screenshot - Community Inc. (Mac) Screenshot - Community Inc. (Mac) Screenshot - Community Inc. (Mac) Screenshot - Community Inc. (Mac) Screenshot - Community Inc. (Mac) Screenshot - Community Inc. (Mac) Screenshot - Community Inc. (Mac) Screenshot - Community Inc. (Mac) Screenshot - Community Inc. (Mac) Screenshot - Community Inc. (Mac) Screenshot - Community Inc. (Mac) Screenshot - Community Inc. (Mac)

Ähnlich wie in anderen Aufbau-Simulationen zieht man in Community Inc eine Siedlung hoch, indem man Wege legt, verschiedene Gebäude errichtet und mehr. Letztere müssen außerdem gefüllt werden uns so entscheidet man sich laut einer kurzen Beschreibung auf der offiziellen Webseite z.B. für einen Schrank, um die Lagerkapazitäten zu erhöhen.Als Arbeiter dienen die Lings (Deutsch vielleicht: Linger), die neben ausreichend Nahrung auch ein Gehalt sowie Kleidung benötigen. Man teilt offenbar selbst ein, an welchem Projekt die Linger tätig sein sollen, muss dabei aber ein Auge auf sie haben, damit sie etwa keinen Streit vom Zaun brechen. Das könnte immerhin dazu führen, dass sie das ganze Dorf in Brand setzen. Jeder Arbeiter verfügt außerdem über eine Spezialfähigkeit und man betreibt Handel mit anderen Völkern - oder kämpft gegen sie. Auch "böse Kreaturen" sowie Diebe machen der Gemeinschaft zu schaffen.Das alles findet entweder in vom Zufall generierten oder eigenhändig erstellten Umgebungen statt, auf denen sowohl das Wetter als auch besondere Ereignisse den Ort und die Produktionswege beeinflussen. Unterm Strich dient die Siedlung vor allem als Einnahmequelle, um nicht näher beschriebene Portale auf Laufen zu halten. Und sollte das mal nicht funktionieren, kann man ein Dorf wohl auch einfach verkaufen.Eine Alpha-Version des Spiels erhält man nach einer Registrierung über die offizielle Webseite . Erscheinen soll Community Inc bis spätestens September dieses Jahres auf Steam für Windows und Mac.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer