Penny-Punching Princess: Prügelnde Prinzessin auf Westkurs - 4Players.de

NIS America will das seit November 2016 in Japan erhältliche Action-Rollenspiel Penny-Punching Princess im März 2018 auch in Nordamerika und Europa veröffentlichen, wie der Publisher auf der Anime Expo (via Gematsu ) mitteilte. Während die PlayStation Vita nur mit einer digitalen Download-Fassung versorgt werden soll, werden Nintendo-Switch-Besitzer zumindest in den USA auch eine originelle Limited Edition mit goldbarrenförmiger Sammlerbox, Anstecknadeln, Schlüsselanhänger und Soundtrack auf einem USB-Stick in Kreditkartenform erwerben können.In dem isometrischen Brawler prügelt man sich als entmachtete Prinzessin zu immer mehr Reichtum, um damit neue Waffen zu schmieden, Fallen zu aktivieren und Gegner zu bestechen. Zudem soll man über 70 waffenbasierte Spezialattacken meistern können. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer