Antihero: Digitales Brettspiel rund um eine Diebesgilde erscheint am 10. Juli für den PC - 4Players.de

Am 10. Juli erscheint das digitale Brettspiel Antihero für den PC. Vorbesteller erhalten den ersten DLC "The Book Club Master Thief Character Pack" umsonst dazu. In Antihero schlüpft man in die Rolle eines Meisterdiebs, der die mächtigste Diebesgilde der viktorianischen Spielwelt aufbauen möchte. Um dies zu bewerkstelligen, muss man an Gegnern vorbeischleichen und sie zur Not auch zur Strecke bringen. Der folgende Trailer zeigt Eindrücke der von Tim Conkling kreierten Animationen und Charaktere.Letztes aktuelles Video: Vorbesteller-Trailer