Antihero: Diebische Aufbau-Strategie für PC und Mac erschienen - 4Players.de

Indie-Publisher Versus Evil hat Tim Conklings diebische Aufbau-Strategie Antihero am 10. Juli 2017 für PC und Mac veröffentlicht. Das digitale Brettspiel wird auf Steam Green Man Gaming und anderen Vertriebsplattformen sowie im hauseignen Store als Standard oder Deluxe Edition (inkl. Soundtrack) angeboten und ist je nach Anbieter aktuell mit zehn bis 20 Prozent Rabatt erhältlich. Adaptionen für iOS und Android sind ebenfalls geplant und sollen noch vor Jahresende erhältlich sein. Im Spiel gilt es vor dem Hintergrund einer von Gaslampen erleuchteten viktorianischen Unterwelt in die Rolle eines Meisterdiebs zu schlüpfen, eine Diebesgilde zu gründen, sich gegen die Konkurrenz zu behaupten und die Stadt unter die Kontrolle zu bringen.Neben einer Einzelspielerkampagne und einen Skirmish-Modus gegen den Computer werden auch zwei Online-Mehrspielermodi geboten: "Die 'Casual Matches' sind asynchron und erlauben es den Spielern, sich so viel Zeit zu nehmen, wie sie brauchen, um ihren nächsten Schritt zu planen und so können die Spieler viele dieser Partien parallel laufen lassen. In den 'Live Matches' treten die Spieler in Echtzeit gegen ihre Gegner an und eine Stoppuhr steigert den Druck immens! Erfahrene Diebe können eigene 'Hausregeln' entwerfen, um die Partien nach ihrem Belieben anzupassen." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer