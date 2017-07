The Eldritch Zookeeper: Okkulter Monstertierpark muss mit möglichst wenig Blutvergießen geleitet werden - 4Players.de

Screenshot - The Eldritch Zookeeper (Mac) Screenshot - The Eldritch Zookeeper (Mac) Screenshot - The Eldritch Zookeeper (Mac) Screenshot - The Eldritch Zookeeper (Mac) Screenshot - The Eldritch Zookeeper (Mac) Screenshot - The Eldritch Zookeeper (Mac) Screenshot - The Eldritch Zookeeper (Mac) Screenshot - The Eldritch Zookeeper (Mac) Screenshot - The Eldritch Zookeeper (Mac) Screenshot - The Eldritch Zookeeper (Mac) Screenshot - The Eldritch Zookeeper (Mac)

Theme Park ist euch zu gewöhnlich? Dann solltet ihr vielleicht The Eldritch Zookeeper von Cranktrain im Auge behalten, welches von Anfang an keinen Hehl daraus macht, dass die Besucher seines Tierparks zu großen Teilen in Stücke gerissen werden, um in den Klauen und Mägen dämonischer Monster zu landen.Der Spieler gelangt in dem Mix aus Aufbaustrategie und Survival-Spiel durch einen Fluch an seinen Job als Tierpark-Manager, in den jede Nacht dämonische Neuzugänge durch ein Dimensionsportal angeliefert werden. Ziel des Spiels ist es, den Park so zu leiten, dass möglichst viele Besucher ihn wieder lebendig verlassen. Oder wie die offizielle Steam-Seite es ausdrückt: "Spaß für die ganze Familie - auch wenn die Familie verzehrt werden könnte, denn der verfluchte Zoo-Keeper ist nur bedingt zuverlässig". Ähnlich wie bei Planet Coaster & Co. lassen sich auch allerlei Fressbuden, Souvenir-Shops und andere Zerstreuungsmöglichkeiten im wachsenden Park aufbauen. Als Erscheinungsdatum wird "bald" angegeben, bisher sind die Plattformen PC und Mac geplant.