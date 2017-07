Total War Saga: Spin-Off-Reihe mit enger gefassten historischen Momenten oder Konflikten angekündigt - 4Players.de

SEGA und Creative Assembly haben eine Spin-Off-Reihe von Total War für PC angekündigt : "Total War Saga". Titel, die mit dem Saga-Zusatz, erscheinen, sollen sich auf bestimmte, enger gefasste historische Momente und/oder Konflikte in bestimmten Regionen konzentrieren.Im Gegensatz zu den großen Total-War-Hauptspielen, die es weiterhin geben wird und wohlmöglich ganze Epochen umfassen werden, sollen die eigenständigen Spiele aus der Saga-Reihe etwas kleiner und fokussierter ausfallen. Sie könnten sich Beispiel um einen bestimmten Charakter wie Attila oder Napoleon drehen - oder um eine entscheidende Schlacht in der Geschichte, die vielleicht nur wenige Monate oder Jahrzehnte gedauert hat. Trotzdem sollen die Saga-Spiele die gleiche Mischung aus rundenbasierter Kampagnen-Strategie und Echtzeit-Taktik-Kämpfen mit gewohntem Umfang bieten. Sie sollen keine revolutionären neuen Elemente oder neuen Epochen einführen. Saga-Spin-Offs sollen vielmehr auf vorherige Total-War-Spiele folgen und die gleiche Zeitperiode nutzen oder zumindest in Bezug dazu stehen. In der Vergangenheit hat es solche Ableger schon gegeben, aber sie wurden noch nicht so bezeichnet. Gemeint sind Total War: Shogun 2: Fall of the Samurai und Total War: Attila . Zudem soll der Titelzusatz "A Total War Saga" dafür sorgen, dass diese Ableger besser von den Hauptspielen unterschieden werden können.Aktuell sind bei Creative Assembly drei Total-War-Spiele in Entwicklung. Neben Total War: Warhammer 2 und dem ersten Saga-Ableger, dessen Karte ähnlich groß wie in Total War: Attila ausfallen wird, arbeitet ein weiteres Team an dem nächsten großen Total War, das in einer bisher nicht abgedeckten Epoche spielen wird.