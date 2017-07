Dig or Die: Sandbox-Actionstrategie im Stil von Terraria im Early-Access-Trailer - 4Players.de

Indie-Entwickler Gaddy Games will das Genre der Sandbox-Spiele um ein weiteres Action-Adventure bereichern. Dig or Die für den PC ist auf Steam im Early-Access erhältlich und lässt sich im kooperativen Multiplayer spielen. Die frei erforschbare Welt mit einem Fokus auf die Wassersimulation erinnert an das Design von Terraria, spielerisch wird der Titel auf Steam folgendermaßen umrissen:"Du stürzt auf einem feindlichen Planeten ab. Zum Überleben, musst du Verteidigungsanlagen bauen. Aber Achtung ... dieser Planet ist gnadenlos. Baue schlau und stark, sonst wird die Physik deine einzige Hoffnung aufs Überleben fluten oder zerstören.Erkunden, Kämpfen, Herstellen und Bauen von Verteidigungsanlagen! Freue dich auf ein einzigartiges und innovatives Spiel:• Strategie: Überlebe jede Nacht heftige Attacken, indem du starke Mauern baust und Geschütztürme sorgfältig platzierst.• Physik: Baue vorausschauend oder deine Aufbauen stürzen zusammen! Außerdem wirst du deine Basis verteidigen, Brücken bauen und hohe Türme errichten müssen, um an entlegene Orte zu gelangen.• Wasserzyklus: Regen, Einsickern, unterirdische Flüsse und Seen ... sei vorsichtig bei Sturzregen, sonst wirst du womöglich von Wassermassen überrascht!Du bist ein Repräsentant der Firma CRAFT & Co und bringst in der gesamten Galaxie automatische Herstellungswerkzeuge an den Mann, als dein Raumschiff auf einem feindlichen Planeten abstürzt. Mit den Werkzeugen, die du eigentlich verkaufen sollest und den Ressourcen vor Ort hat du alles, was du brauchst, um dem Planeten zu entkommen."