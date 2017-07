Tales of the Rays: Free-to-play-Ableger für Android und iOS angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Tales of the Rays (Android) Screenshot - Tales of the Rays (Android) Screenshot - Tales of the Rays (Android) Screenshot - Tales of the Rays (Android)

Bandai Namco Entertainment hat mit Tales of the Rays einen Free-to-play-Ableger für mobile Plattformen (Android und iOS) angekündigt. Das Rollenspiel wird ab "Sommer 2017" als kostenloser Download im Apple App Store und Google Play zur Verfügung stehen.In Tales of the Rays reisen Spieler mit den Helden Ix und Mileena durch verschiedene Landschaften, erforschen Dungeons und bekämpfen Feinde. "Auch Tales-Helden aus der Vergangenheit werden im Spiel auftauchen, inklusive ihrer Erinnerungen aus ursprünglichen Welten. Als erfahrene Abenteurer werden sie Ix und Mileena von Beginn ihrer Reise an zur Seite stehen. Tales of the Rays bietet Grafik und Gameplay in Konsolen-Qualität, einschließlich des brandneuen Linear-Motion-Battle-Systems, mit der für mobile Geräte optimierten Steuerung. Fans können sich auf Geschichten mit animierten Zwischensequenzen, klassischem Soundtrack und Musik, sowie Sonderereignissen mit speziellen Bonussen freuen", schreiben die Entwickler."Wir haben mit Tales of the Rays die Absicht, das beste All-Star-Charakter-Spiel zu erschaffen. Die Geschichte, die Musik und das Spieldesign werden vom gleichen Team entwickelt, das euch auch die Tales-Serie auf Konsolen gebracht hat. Das Charakterdesign, die Stimmen und die Eröffnungsanimation werden von den derzeit angesagtesten Künstlern Japans geschaffen. Wir sind alle sehr glücklich darüber, diese erstaunliche Geschichte und das 3D-Gameplay mit euch teilen zu können und wir hoffen, dass ihr euch auf die Veröffentlichung des Spiels genauso sehr freut wie wir", sagte Yasuhiro Ikeno, Produzent von Tales of The Rays bei Bandai Namco Entertainment.Letztes aktuelles Video: Trailer