Cat Quest: Miau! Rollenspiel in einer Katzenwelt für PC, PS4, Switch, iOS und Android - 4Players.de

Cat Quest wird am 8. August 2017 für PC via Steam erscheinen. Das Open-World-Rollenspiel "in der pfotastischen Welt der Katzen voller schnurrender Katzraktere, Geschichten und Wortspiele" soll darüber hinaus noch für PlayStation 4, Switch und mobile Plattformen (Android und iOS) erscheinen.In dem Action-Rollenspiel durchstreift man die Spielwelt Felingard, bekämpft Gegner (in Echtzeit), erkundet Dungeons und löst Aufgaben, um die entführte Schwester zu finden. "Die Kämpfe in Cat Quest finden aussschließlich in Echtzeit statt und ermöglichen es dir, deinen Feinden mit einem Klingenhieb nahezukommen, dich zum Ausweichen wegzurollen, um einem Gegenangriff zu entgehen und sie dann mit mächtiger Magie zu erledigen! (...) Statte deinen Katz-Abenteurer mit einem großen Körbchen an Ausrüstungsgegenständen aus! Setzt du am miezten Zaubersprüche ein? Dann zieh dir die geheimnisvolle Robe und Kapuze an und schnapp dir einen Stab, um Manareserven anzulegen! Willst du dich selbst vor Attacken schützen? Dann statte deinen Katz-Abenteurer mit einer Kettenrüstung aus, um deine Lebenspunkte zu steigern und zusätzlichen Schutz zu erhalten. Waffen, Rüstungen und Zaubersprüche können frei miteinander kombiniert werden, um die für deine Spielweise perfekten Kombinationen zu bilden", schreiben die Entwickler (The Gentlebros aus Singapur).