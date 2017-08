Hearthstone: Ritter des Frostthrons: Vorstellung der Todesritter-Heldenkarten - 4Players.de

In dieser Woche, am 11. August 2017, wird die nächste Hearthstone-Erweiterung Hearthstone: Ritter des Frostthrons erscheinen. Mit dem Add-on werden die Todesritter-Heldenkarten eingeführt, mit denen sich die altbekannten Helden in einen Todesritter verwandeln lassen - zum Beispiel verwandelt sich Uther (Paladin) in Uther von der Schwarzen Klinge. Wenn solch eine Heldenkarte ausgespielt wird, ersetzt ein Todesritter den aktuellen Helden. Dabei wird ein Kampfschrei eingesetzt, die Rüstung erhöht und die Heldenfähigkeit ersetzt. Matt Place, Senior Designer von Hearthstone, stellt die Todesritter-Heldenkarten im folgenden Video vor.Letztes aktuelles Video: Todesritter-Heldenkarten