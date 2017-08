Hearthstone: Ritter des Frostthrons: Startzeit, Terminplan für die Soloinhalte und Vorbereitungspatch - 4Players.de

Die Ritter des Frostthrons erheben sich: Prolog & untere Zitadelle - 11. August, 05:00 Uhr

Die Schlacht um die Eiskronenzitadelle: die hohen Hallen - 18. August, 00:01 Uhr

Der Showdown mit dem Lichkönig: der Frostthron - 25. August, 00:01 Uhr

Werdet Zeugen, wenn die Helden von Hearthstone in der neuesten Erweiterung Ritter des Frostthrons durch die Macht des Lichkönigs zu Todesrittern werden. Ritter des Frostthrons bringt euch 135 brandneue Karten – unter ihnen Massen untoter Monstrositäten, das neue Schlüsselwort Lebensentzug und ein brandneuer Kartentyp: Heldenkarten!

Todesritter-Heldenkarten – Jeder der neun Helden von Hearthstone kann über die eisige Macht eines Todesritters gebieten. Heldenkarten sind ein brandneuer Kartentyp, weder Zauber noch Diener, die euren aktuellen Helden verwandeln. Die neuen Helden verfügen über einen mächtigen Kampfschrei, Rüstung und eine starke, neue Heldenfähigkeit!

Ritter des Frostthrons führt kostenlose Einzelspielermissionen ein. Jede Woche wird eine Reihe neuer Missionen freigeschaltet, bis alle Missionen freigeschaltet wurden. Der Prolog und die untere Zitadelle sind mit der Veröffentlichung von Ritter des Frostthrons verfügbar. Erhaltet eine kostenlose, zufällige Todesritter-Heldenkarte, wenn ihr euch im Prolog dem Lichkönig stellt. Für den Abschluss jeder Missionsreihe erhaltet ihr eine Kartenpackung aus Ritter des Frostthrons. Ihr könnt so insgesamt 3 Packungen verdienen. Schließt die letzte Mission mit allen neun Klassen ab, um einen neuen Paladinhelden zu erhalten!

Neuer Paladinheld: Prinz Arthas

Arenabelohnungen: Die Belohnungen aus der Arena wurden angeglichen. Vor allem erhaltet ihr nicht mehr einzelne, nicht-goldene, gewöhnliche Karten.

Änderung an der Arena-Kartenauswahl: In den ersten zwei Auswahlrunden der Deckzusammenstellung kommen jetzt mehr Karten vor, die auf Synergie basieren.



Blutritter – Belohnung für alle Spieler, die im August 2017 im gewerteten Modus Rang 20 erreicht haben.

Frostritter – Belohnung für alle Spieler, die im September 2017 im gewerteten Modus Rang 20 erreicht haben.

Ruf des Lichts – Belohnung für eine Werbeaktion.

Ruf der Leere – Belohnung für eine Werbeaktion.



Schreckensross: Der Text von Schreckensross lautet jetzt: Todesröcheln: Ruft am Ende des Zuges ein Schreckensross herbei.

Herrin der Schmerzen und Brandbart Loderlunte verwenden jetzt das Schlüsselwort Lebensentzug.

Fandral Hirschhaupts Text wurde aktualisiert, um anzuzeigen, dass er auch mit Fähigkeiten interagiert: Eure Karten und Heldenfähigkeiten mit Wählt aus gewähren beide Effekte.

Wenn ihr euren Helden wechselt, wird sein Waffenangriff nicht mehr 'zurückgesetzt'.

Auchenaiseelenpriesterin und ähnliche Effekte werden in Kombination mit Lebensentzug nur einmal ausgelöst.



Die Benutzeroberfläche 'Ersetzt fehlende Karten' bei Deckformeln schließt sich nicht mehr, nachdem jede Karte ausgewählt wurde.

Bei Geräten, die nicht WLAN-fähig sind, wird jetzt bei Fireside Gatherings wie vorgesehen eine Fehlermeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass kein WLAN verfügbar ist.

Bosse in Abenteuern antworten jetzt wie vorgesehen auf das 'Wow'-Emote.

Einige Karten, die mit Karten eines bestimmten Typs interagieren, glühen jetzt, wenn sich die entsprechenden Karten auf dem Spielbrett befinden.

Wegelagerer der Anub'ar hat nicht mehr das Schlüsselwort Giftig, wenn ihr den Mauszeiger über ihn bewegt.

