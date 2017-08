Hearthstone: Ritter des Frostthrons: Erweiterung veröffentlicht; drei kostenlose Kartenpackungen beim Login - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat die Erweiterung Ritter des Frostthrons für Hearthstone wie geplant veröffentlicht. Diejenigen, die sich bis zum 31. Oktober 2017 in das Sammelkartenspiel einloggen , erhalten drei kostenlose Kartenpackungen. Alle 135 Karten des Add-ons könnt ihr euch hier anschauen Mit der Erweiterung kommen die Heldenkarten als neuer Kartentyp ins Spiel. Sie gelten weder als Zauber, Diener noch Waffen. "Wird sie ausgespielt, ersetzt eine Todesritter-Heldenkarte euren Helden, setzt einen Kampfschrei ein, legt etwas Rüstung an UND verleiht euch eine mächtige neue Heldenfähigkeit. Zwar sind die Kräfte aller Todesritter-Helden unterschiedlich, doch sie alle bieten euch völlig neue Möglichkeiten, Hearthstone zu spielen." Neu ist ebenfalls das Schlüsselwort Lebensentzug: "Das neue Schlüsselwort von Ritter des Frostthrons, Lebensentzug, erweitert eine Fähigkeit, die schon auf manchen Karten zu finden war, und gibt ihr ein eigenes Schlüsselwort. Wenn eine Karte mit Lebensentzug Schaden verursacht, wird euer Held für den entsprechenden Wert geheilt."Auch die ersten (kostenlosen) Solo-Missionen in der Eiskronenzitadelle stehen zur Verfügung: der Prolog und die untere Zitadelle. "Gleich zu Beginn stellt euch Ritter des Frostthrons dem Herrn der Eiskronenzitadelle gegenüber. Schließt diese Prologmission ab und erhaltet eine kostenlose zufällige legendäre Todesritter-Heldenkarte für eure Sammlung. Wenn ihr die letzte Mission mit allen neun Helden besteht, schaltet ihr außerdem einen neuen Paladinhelden frei: Prinz Arthas, den jungen Paladin, der die verfluchte Runenklinge Frostgram an sich nahm und zum Lichkönig wurde!" Die anderen Solo-Missionen (inkl. Endkampf gegen den Lichkönig) werden in den nächsten Wochen freigeschaltet ( Zeitplan ).Letztes aktuelles Video: Todesritter-Heldenkarten