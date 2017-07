City of Brass: 1001-Nacht-Abenteuer ehemaliger BioShock-Entwickler für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - City of Brass (PC) Screenshot - City of Brass (PC) Screenshot - City of Brass (PC) Screenshot - City of Brass (PC) Screenshot - City of Brass (PC) Screenshot - City of Brass (PC) Screenshot - City of Brass (PC) Screenshot - City of Brass (PC) Screenshot - City of Brass (PC) Screenshot - City of Brass (PC)

Das 2011 von ehemaligen BioShock - und XCOM -Entwicklern gegründete australische Indie Studio Uppercut Games werkelt derzeit an einem Rogue-lite-Abenteuer namens City of Brass , das Ende 2017 für Windows PC ( Steam ) sowie 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Thematisch wird eine prozedural generierte Welt im Stil von 1001 Nacht versprochen, in der man sich als wagemutiger Dieb auf die Suche nach einem sagenumwobenen Schatz begibt.Mit Klinge und Peitsche bewaffnet gilt es aus der Egoperspektive Gegner zu überwinden, Fallen zu umgehen, Hindernisse zu überwältigen und am Ende rechtzeitig zu entkommen. Bewegungen und Kampf sollen intuitiv und rhythmisch ausfallen, optionale Herausfoderungen und Permadeath auch erfahrene Spieler auf Trab halten. Mehr dazu auf der offiziellen Website und den beiden folgenden Videos: