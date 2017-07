City Shrouded in Shadow: Abgedrehtes Survival-Abenteuer angekündigt - 4Players.de

Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4) Screenshot - City Shrouded in Shadow (PS4)

Mit City Shrouded in Shadow hat Bandai Namco ein Survival-Abenteuer für die PS4 angekündigt, bei der man als gewöhnlicher Mensch auf der Flucht durch eine Metropole um sein Leben kämpfen muss. Denn die Stadt bildet die Kampfarena für riesige Wesen, die so genannten Giant Shadows, die sich zwischen den Wolkenkratzern einen erbitterten Kampf liefern. Dazu zählen nach Angaben von Gematsu u.a. Ultraman, Nise Ultraman, Alien Zarab, Godzilla, King Ghidorah, Evangelion Unit-01, The Fourth Angel, Gamera, Soldier Legion sowie Patlabor’s AV-98 “Ingram,” CRL-98 “Pyro-Buster,” Type 5Q/2C “Grau Bear”.Die Entwicklung übernimmt das Studio Granzella, die bereits mit seiner Reihe Disaster Report für Chaos und Survival-Flair gesorgt hat. In Japan wird das Spiel bereits am 19. Oktober veröffentlicht. Erste Impressionen hält der knapp fünfminütige Debüt-Trailer bereit...Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer