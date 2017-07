Thief of Thieves: Skybound arbeitet an episodischer Stealth-Action basierend auf Comic von Robert Kirkman - 4Players.de

Screenshot - Thief of Thieves (PC) Screenshot - Thief of Thieves (PC) Screenshot - Thief of Thieves (PC) Screenshot - Thief of Thieves (PC)

Skybound Entertainment und Rival Games arbeiten zusammen an der Stealth-Action Thief of Thieves. Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Comic-Buch von Robert Kirkman, der u.a. auf für The Walking Dead verantwortlich zeichnet.Der Spieler schlüpft in die Rolle von Celia, der Vorzeigeschülerin von Conrad Paulson, dem Protagonisten des Comics, der als Meisterdieb Redmond ein Doppelleben führt. Dort trat Celia bisher übrigens nur in Form eines Flashbacks in Erscheinung. Thief of Thieves soll erstmals im Rahmen der Comic-Con in San Diego vorgestellt werden, die noch in diesem Monat stattfindet. Eine Veröffentlichung ist für Anfang 2018 angedacht. Bisher ist offenbar nur ein PC-Release via Steam geplant.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer