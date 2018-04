PlayStation 5: Gerüchte: Navi und Zen von AMD; VR-Unterstützung; viele Devkits bereits verschickt - 4Players.de

Bei SemiAccuarate sind vermeintliche Informationen über die nächste PlayStation aufgetaucht. Der besagte Bericht ist hinter einer 1.000 Dollar Paywall verborgen und nur für Professional-Abonnenten oder Studenten-Abonnenten verfügbar. Einige Informationen aus diesem Artikel sind im Resetera-Forum zusammengefasst worden.Die PlayStation 5 (oder wie auch immer sie heißen wird) soll generell auf der AMD Navi-Architektur basieren. Navi ist der für 2019 geplante Vega-Nachfolger . Die CPU soll auf der Prozessor-Mikroarchitektur Zen von AMD basieren (Ryzen) und über acht Kerne verfügen . Daten zur möglichen Leistung/Performance wurden nicht genannt. Virtual-Reality-Tools sollen direkt in die Systemarchitektur integriert werden, demnach wird Sony weiterhin auf PlayStation VR setzen. Konkrete Angaben zur Abwärtskompatibilität wurden nicht gemacht.Von der Konsole sollen bereits "viele Exemplare" als Devkits an Entwickler verschickt worden sein. Der Autor des Artikels ist der Ansicht, dass die Konsole durchaus noch in diesem Jahr veröffentlicht werden könnte - jedenfalls auf Basis der Anzahl der verschickten Devkits. Bei Resetera wird hingegen spekuliert, dass die PS5 bei der PlayStation Experience 2018 kurz beleuchtet und auf der E3 2019 groß und breit vorgestellt werden könnte. Die Markteinführung könnte im Herbst 2019 stattfinden.SemiAccuarate hatte in der Vergangenheit zumeist korrekt über die iterativen Konsolen-Upgrades (Xbox One und Xbox One X; PS4 und PS4 Pro), die Partnerschaft von Nintendo mit NVIDIA sowie die Spezifikationen der PS4 und der Xbox One berichtet, bevor die jeweiligen offiziellen Ankündigungen gemacht wurden.