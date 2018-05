PlayStation 5: Noch drei Jahre entfernt; traditioneller Konsolenlebenszyklus ist nicht mehr zeitgemäß - 4Players.de

Beim Sony Investor Relations Day 2018 in Tokyo hat John (Tsuyoshi) Kodera, Chief Executive Officer und Präsident von Sony Interactive Entertainment, nicht nur erklärt, dass die PlayStation 4 in die letzte Phase ihres Lebenszyklus eingetreten ist ( wir berichteten ), sondern zugleich angedeutet, dass die nächste PlayStation noch ungefähr drei Jahre entfernt sei, berichtet Takashi Mochizuki vom Wall Street Journal via Resetera . Die zusätzliche Zeit bis dahin möchte das Unternehmen nutzen, um besser und stärker in die Zukunft starten zu können.Darüber hinaus sagte Kodera: "Wir müssen uns von der traditionellen Betrachtungsweise des Konsolenlebenszyklus verabschieden. Wir sind nicht mehr in einer Zeit, in der man nur an die Konsole oder nur das Netzwerk denken kann, als wären es zwei verschiedene Dinge." Die Konsole und das Netzwerk (PSN) gehören laut seinen Aussagen zusammen und dürfen nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Die Netzwerkdienste (PlayStation Network, PlayStation Plus, PlayStation Now etc.) würden bereits jetzt die Art und Weise verändern, wie Sony über Produkteinführungen nachdenken würde, sagte Kodera gegenüber einer kleinen Journalistengruppe. Konkreter wurde er hingegen nicht.Angesprochen auf die (tragbare) PlayStation Vita und höchstwahrscheinlich in Hinblick auf den Erfolg von Nintendo Switch, sagte Kodera, dass sie sich bei Sony in Sachen "Mobilität" nicht auf ein einziges dediziertes Gerät beschränken wollen. "Wir brauchen eine weitreichendere Perspektive, weil so viele Dinge jetzt über das Internet verbunden sind", sagte er.