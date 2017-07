Next Up Hero: Fight, Die, Repeat, Revive: 2D-Action-Adventure für PC, PS4, Switch und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Publisher Aspyr Media und Entwickler Digital Continue werden Next Up Hero im Frühjahr 2018 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen. In dem 2D-Action-Adventure, das auf dem ersten Blick an Zelda-Klassiker erinnert, bekämpft man allerlei Gegner, gewinnt an Erfahrung und stirbt recht häufig.Das Sterben soll ein wichtiger Bestandteil des Spiels sein. Wenn ein Charakter/Held das Zeitliche segnet, lässt dieser ein Echo zurück, das man beim nächsten Besuch rufen kann. Das Helden-Echo wird vom Computer gesteuert und kämpft fortan an der Seite des Spielers. Diese Mechanik funktioniert nicht nur im Einzelspieler-Modus, sondern auch in offenen Multiplayer-Partien. Dort kann man die Geister gescheiteter Helden von anderen Spielern beschwören. Einen Überblick über das Spielgeschehen geben die folgenden Trailer.Neun Helden mit unterschiedlichen Waffen (Schwerter, Raketenwerfer, Lasertürme, Bongo-Trommeln, Bumerangs etc.) und Fähigkeiten sind vorgesehen. Fertigkeiten und Co. lassen sich mit zunehmender Spielzeit ebenfalls verbessern. Next Up Hero soll im Laufe des Jahres als Early-Access-Titel bei Steam an den Start gehen - und zunächst keine Unterstützung für Tastatur und Maus bieten, sondern nur Controller unterstützen.