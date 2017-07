Lucah: Action-Rollenspiel mit ungewöhnlichem Artdesign über Kickstarter finanziert; Demo zum Download - 4Players.de

Screenshot - Lucah (Linux) Screenshot - Lucah (Linux) Screenshot - Lucah (Linux) Screenshot - Lucah (Linux) Screenshot - Lucah (Linux) Screenshot - Lucah (Linux) Screenshot - Lucah (Linux) Screenshot - Lucah (Linux)

Das von Colin Horgan ins Leben gerufene Independent-Studio melessthanthree (zu Deutsch: ichkleineralsdrei) konnte genügend Spieler dazu bewegen, die Entwicklung des Action-Rollenspiels Lucah über Kickstarter finanzell zu unterstützen. Mehr als 22.000 Dollar sind dort zusammengekommen - u.a. deshalb, weil eine frühe Demo bereits das Potential des Spiels erkennen lässt.Inspiriert wurde Horgan von Erfahrungen, die er mit nicht näher genannten Identitäts- und psychischen Problemen gemacht hatte. Und so verschlägt es seinen Protagonisten Lucah in eine Welt voller Albträume, die er buchstäblich bekämpfen muss. Das tut er nicht nur, indem er schwere und leichte Angriffe ausführt, sondern Angriffsmuster mit verschiedenen Eigenschaften auch selbst zusammenstellt.Als so genanntes gezeichnetes Kind beherrscht Lucah magische Fähigkeiten, weshalb er gefürchtet und gejagt wird. Nach einem Traum wacht er in einer "verstörenden und höllischen Umgebung" auf, die vor allem durch ihr ungewöhnliches Artdesign besticht. In dieser kann man jederzeit wählen, wie zäh die Gegner und wie widerstandsfähig Lucah sein soll.Ist ein Kampf zu schwer, kann man zudem einige Male die Zeit zurückdrehen - nach Lucahs Tod geht das allerdings nicht mehr. Der Kämpfer wider Willen weicht Angriffen zudem aus und wehrt sie ab, wenn er selbst im richtigen Augenblick attackiert. Interessant ist auch das Aufleveln, denn bei einem Stufenaufstieg darf man nicht theoretisch alle Fähigkeiten verbessern, sondern muss zwischen vier wählen.Sowohl spielerisch als auch visuell macht das Action-Rollenspiel schon in der Pre-Alpha-Demo einen vielversprechenden Eindruck und auch der Ton trägt die unheilvollen Kulissen. Erscheinen soll Lucah "ungefähr im Juni" kommenden Jahres, wobei Horgan bereits an Erweiterungen in Form von Downloadinhalten denkt, darunter erzählerische Inhalte sowie ein New Game Plus. Diese sollen kostenlos erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer