I Fell from Grace: Adventure um erfolglosen Ehemann und seine unheilbar kranke Frau - 4Players.de

Mit I Fell from Grace will Deep Taiga noch in diesem Jahr Henrys Geschichte erzählen, der sich erfolglos um berufliche Anerkennung in der medizinischen Forschung bemüht. Sein Antrieb ist dabei nicht nur beruflicher Natur, denn seine Frau Grace ist totkrank. Eines Tages öffnet sich Henry allerdings die Tür zu einem Gegenmittel und als er dessen Herkunft auf die Spur geht, nehmen die Ereignisse einen finsteren Lauf - so die offizielle Webseite Dass mehr in der Geschichte steckt als ein Krimi, deuten dabei die Beschreibungen der Charaktere an, denn sowohl Henry als auch Grace machen ihr außerdem Vorwürfe, dass sie bei einem Sturz das gemeinsame Kind verloren hat. Die Entwickler wollen eine eindrucksvolle Geschichte erzählen, die sich entsprechend der Entscheidungen, die man für Henry trifft, entwickeln soll. Erscheinen soll I Fell from Grace gegen Ende des Jahres auf Steam.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer