ronny_83 hat geschrieben: ? Heute 11:24 "I Fell From Grace"? Klingt wie "I Think I Spider" oder "Hola the Wood Fairy" oder andere Deutsch-Englisch-Missgeschicke. "I Fell From Grace"? Klingt wie "I Think I Spider" oder "Hola the Wood Fairy" oder andere Deutsch-Englisch-Missgeschicke.

"i fell from grace" oder "fall from grace" ist aber in der Tat ein englisches Sprichwort, "fall from grace" ist quasi das englische "in Ungande fallen".