JCB Pioneer: Mars: Mit Baufahrzeugen der Firma JCB auf dem Mars überleben - 4Players.de

Auf den ersten Blick handelt es sich bei JCB Pioneer: Mars um ein gewöhnliches Survival-Abenteuer und im Kern dürfte sich das Spiel nicht allzu sehr von z.B. Take on Mars unterscheiden. Auch hier errichtet man Gebäude und Konstruktionen, um etwa neue Technologien zu erforschen, baut wertvolle Rohstoffe ab und sichert das Überleben durch das Herstellen von Sauerstoff. Ziel ist das Errichten eines Außenposten, um der Menschheit das Kolonisieren des Roten Planeten zu ermöglichen.Zum einen soll sich das Abenteuer dabei an der Realität orientieren, weshalb eine Astrophysikerin den Entwicklern beratend zur Seite stand, und zum anderen handelt es sich bei dem Titel auch um eine Werbeaktion des nach eigener Darstellung weltweit drittgrößten Baumaschinen-Herstellers JCB. "Wir freuen uns darüber, dass eine neue Generation an Kunden auf JCB aufmerksam wird, indem sie die Maschinen auf dem Mars benutzt, bevor sie das auf der Erde tun wird", heißt es in der Pressemitteilung.JCB Pioneer: Mars soll bis Ende September als Early-Access-Titel auf Steam erscheinen.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer