JCB Pioneer: Mars: Early-Access-Start der Mars-Kolonisierung mit Fahrzeugen von JCB - 4Players.de

Das unabhängige Studio Atomicom und der Publisher GamesCo haben die Early-Access-Version von JCB Pioneer: Mars (Preis: 22,99 Euro) bei Steam veröffentlicht. Am Steuer futuristischer Fahrzeuge von JCB müssen die Spieler die Umgebung erkunden, Materialien abbauen, Gebäudekomplexe hochziehen und neue Technologien erforschen, um den Mars zu kolonisieren."JCB Pioneer: Mars erweckt die unerbitterliche Realität des Roten Planeten zum Leben - mit detaillierter, hochauflösender Grafik, Fahrzeugphysik und Wettereffekten - während die Spieler versuchen, den Mars für die Kolonisierung durch die Menschheit vorzubereiten", so Andy Santos, Design Director von Atomicom. "Wir starten mit über 20 Stunden Spielinhalten und sind sehr gespannt darauf, was die Spieler zu sagen haben, denn dieses Feedback wird Basis für die weitere Entwicklung des Spiels sein"."Bei JCB ist Innovation unser Lebenselixir und deshalb denken wir ständig in neue Richtungen. JCB Pioneer Mars illustriert eine Vision der Werkzeuge, die für künftige Kolonisierungmissionen auf fremden Planeten genutzt werden könnten", kommentiert der Worldwide Marketing Director von JCB, Michael Plummer. "Der ganze Prozess war eine unglaubliche Erfahrung für unser visionäres Designteam, das Erschaffen einer Reihe futuristischer, widerstandsfähigster Bau- und Bergbaufahrzeuge, optimiert für die Erforschung und das Abbauen von Ressourcen auf dem Mars".Das Survival-Spiel auf dem Mars soll sich an der Realität orientieren, weshalb eine Astrophysikerin den Entwicklern beratend zur Seite stand, und zum anderen handelt es sich bei dem Titel auch um eine Werbeaktion des nach eigener Darstellung weltweit drittgrößten Baumaschinen-Herstellers JCB. "Wir freuen uns darüber, dass eine neue Generation an Kunden auf JCB aufmerksam wird, indem sie die Maschinen auf dem Mars benutzt, bevor sie das auf der Erde tun wird", heißt es in der Pressemitteilung.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer