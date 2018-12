JCB Pioneer: Mars: Mars-Kolonisierung mit Survival-Elementen für Switch veröffentlicht - 4Players.de

Das Indie-Studio Atomicom hat heute (an Heiligabend) das Sandbox-Survivalspiel JCB Pioneer: Mars in Europa und Australien für Nintendo Switch im eShop veröffentlicht. Das Spiel kostet 22,19 Euro. Die PC-Version des Titels befindet sich übrigens seit dem 1. September 2017 in der Early-Access-Phase und wird vergleichsweise langsam (aber stetig) mit Updates versorgt. Die Switch-Umsetzung soll im Vergleich zur Early-Access-Version deutliche Verbesserungen in Sachen Spielbarkeit sowie neue Inhalte (Gebiete, Mechaniken) umfassen.Am Steuer futuristischer Fahrzeuge von JCB müssen die Spieler die Umgebung erkunden, Materialien abbauen, Gebäudekomplexe hochziehen und neue Technologien erforschen, um den Mars zu kolonisieren. Das Survival-Spiel auf dem Mars soll sich an der Realität orientieren, weshalb eine Astrophysikerin den Entwicklern beratend zur Seite stand. Außerdem ist das Spiel eine Werbeaktion des nach eigener Darstellung weltweit drittgrößten Baumaschinen-Herstellers JCB. "Wir freuen uns darüber, dass eine neue Generation an Kunden auf JCB aufmerksam wird, indem sie die Maschinen auf dem Mars benutzt, bevor sie das auf der Erde tun wird", heißt es in der Pressemitteilung.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer"We've taken the time to really think about how we can bring the game to the Switch market", sagte Tamsyn Hastings, Designer bei Atomicom. "We've made drastic improvements across the board; refining playability and in game experiences, implementing new explorable areas and mechanics which allow us to show more game depth than the original early access release. We hope these improvements will give players a deeper more expansive and fulfilling gameplay experience".