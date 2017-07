Barbaric: Kooperativer Dungeon Crawler mit prozeduralen Verliesen angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Barbaric (PC) Screenshot - Barbaric (PC) Screenshot - Barbaric (PC) Screenshot - Barbaric (PC) Screenshot - Barbaric (PC) Screenshot - Barbaric (PC) Screenshot - Barbaric (PC) Screenshot - Barbaric (PC)

Das Indie-Studio Ignited Artists INC., das nach eigenen Angaben aus Industrie-Veteranen von Activision Blizzard und Sega besteht, hat mit Barbaric sein erstes Spiel angekündigt: einen kooperativ spielbaren Dungeon Crawler im Stil von Diablo mit prozedural generierten Verliesen, der zudem viel Roguelike-Action bieten soll.Bis zu vier Spieler dürfen gemeinsam auf Monsterjagd gehen. Dabei hat man die Auswahl zwischen acht Abenteurern, die sich durch individuelle Fähigkeiten auszeichnen, die sich selbstverständlich weiter ausbauen lassen. Gegen Ende einer Partie soll das Koop-Prinzip dagegen einer finalen Versus-Schlacht innerhalb der Gruppe weichen, wenn es darum geht, die Belohnung für das Besiegen des Bossgegnerns nach Hause zu bringen und gegen mächtige Beute einzutauschen.In der Pressemitteilung heißt es:"Combat is the heart of every dungeon-crawler, but where can you find the best combat? Fighting games." says Scott Foe, Game Director of Barbaric. "We tossed out everything from the classics and borrowed from fighting games to deliver the smoothest, most-thoughtful experience in the genre.""Great gameplay is paramount to the Barbaric experience, and Barbaric is also the most-visually beautiful roguelike ever created. The world has been waiting 37 years for this game," adds Alessandro Tento, Ignited Artists’ Chief Executive.Barbaric soll im vierten Quartal für PC via Steam veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: First Look Video Pre-Alpha