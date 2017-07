Am 19. Juli erscheint das Puzzlespiel Aporia: Beyond the Valley für den PC. Die Geschichte rund um die mysteriöse Welt Ez'rat Quin, dessen Geheimnisse es zu erkunden gilt, soll komplett über die Umgebung erzählt werden und verzichtet auf Sprecher und Texte.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer