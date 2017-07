Pressure Overdrive: Überarbeitete Version des bleihaltigen Arcade-Racers macht sich startbereit - 4Players.de

Screenshot - Pressure Overdrive (Linux) Screenshot - Pressure Overdrive (Linux) Screenshot - Pressure Overdrive (Linux) Screenshot - Pressure Overdrive (Linux) Screenshot - Pressure Overdrive (Linux) Screenshot - Pressure Overdrive (Linux) Screenshot - Pressure Overdrive (Linux) Screenshot - Pressure Overdrive (Linux) Screenshot - Pressure Overdrive (Linux) Screenshot - Pressure Overdrive (Linux) Screenshot - Pressure Overdrive (Linux)

Überarbeitete Version

Verbesserte Steuerung

Neue Waffen

Einzelspieler und lokaler Koop-Modus

Kampagne und Freies Spiel

Neuer Endlos-Modus

Neue Endgegner

3 Welten with 30+ Leveln

Dutzende Gegnertypen & 3 Endgegner

Statte deinen Buggy mit 35+ Items aus

Online Ranglisten

In 10 Sprachen verfügbar

Steamfunkiger Soundtrack inklusive!

Am 25. Juli 2017 wird mit Pressure Overdrive die überarbeitete Fassung des bleihaltigen Arcade-Racers Pressure (2013) von Chasing Carrots auf PC, Mac und Linux ( Steam ) sowie PlayStation 4 an den Start gehen. Xbox-One-Besitzer müssen sich einen Tag länger gedulden. Das Shoot'em-Up auf Rädern soll 12,99 Euro kosten und neben einem überarbeiteten Steuerkonzept (Twin-Stick) auch neue Waffen, einen Endlos-Modus, einen lokalen Koop-Modus sowie ein neues Tutorial bieten.Als Fahrer eines dampfgetriebenen und schwer bewaffneten Buggys rammt und schießt man sich seinen Weg durch Horden verrückter Gegner, tritt gegen mächtige Bosse an und rüstet sein Gefährt mit einer Reihe raffinierter Upgrades auf. "Wir haben sehr viel Zeit und Energie in die Entwicklung von Pressure Overdrive investiert. Herausgekommen ist ein Spiel, das ganz unterschiedliche Menschen abseits von Genre-Vorlieben zum Spielen einlädt und dabei allen großen Spaß macht. Darauf sind wir stolz", so Producer Josef Vorbeck.Als Features werden genannt Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer