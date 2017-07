Mafia 3: Zeichen der Zeit: Dritte Erweiterung: Kultisten, Katz-und-Maus-Spiel und Schusswechsel in Zeitlupe - 4Players.de

Die dritte Erweiterung "Zeichen der Zeit" (Sign of the Times) für Mafia 3 wird am 25. Juli 2017 zur Verfügung stehen. In dem Downloadinhalt hat Lincoln es mit einer gestörten und gewalttätigen Gruppe von Kultisten, genannt die Ensanglante, zu tun, die mittels grausamer Rituale wieder für Recht und Ordnung in New Bordeaux sorgen wollen. Der Kult setzt eine halluzinogene Droge ein, um den Willen seiner Mitglieder sowie ihre Wahrnehmung der Realität zu kontrollieren und sie zu Killern zu machen. Als Lincoln herausfindet, dass die Ensanglante ihre Rituale in Sammys Bar abhält, und auf die einzige Überlebende einer brutalen Zeremonie stößt, schwört er, New Bordeaux vor dieser mysteriösen neuen Bedrohung zu beschützen.Ed Fowler (Senior Writer) beschreibt die Neuerungen folgendermaßen: "Vom ersten Moment an geht es in 'Zeichen der Zeit' bedächtiger zu. Es gibt ein Rätsel, das Lincoln lösen muss, indem er zurückgelassene Gegenstände untersucht und merkwürdige Schriften entziffert; sogar Leichen wird der Spieler auf Spuren untersuchen. Durch genaue Beobachtung der Umgebung und eine Schwarzlicht-Taschenlampe, die Hinweise enthüllt, findet er Stück für Stück heraus, von wo aus Ensanglante operiert und was ihr Ziel in New Bordeaux ist. An Schlüsselpositionen in dieser Story haben wir Ermittlungszonen eingebaut, an denen der Spieler methodisch nach Hinweisen suchen muss, um ein weiteres Stück Wahrheit zu enthüllen. Doch blitzschnell kann die Handlung auch umschlagen, und er findet sich in einem heftigen Feuergefecht gegen die Kultisten wieder. Diese irren, messerschwingenden Kultisten werden dich provozieren und aus dem Nichts anspringen. Ganz zu schweigen von den Wurfmessern, die du lautlos zurückwerfen kannst. Während du neue Orte im Stadtgebiet von New Bordeaux erkundest, musst du dich gegen schwer bewaffnete Psychopathen wehren, die deine Suche verlangsamen wollen. Apropos verlangsamen: 'Zeichen der Zeit' führt erstmals Schusswechsel in Zeitlupe ein. Wenn du sie aktivierst, hast du ein paar Sekunden mehr Zeit, deine Gegner zu erledigen. Wer aber geschickt genug ist, um das mit sauberen Kopfschüssen zu erledigen, der verlängert damit die Dauer der Zeitlupe. Also ziele sorgfältig!""In diesem spannenden, von den 1960-er Jahren inspirierten psychologischen Katz-und-Maus-Spiel stößt Lincolns Realitätssinn an seine Grenzen. Um die Ensanglante zu infiltrieren, besinnt Lincoln sich auf seine Ausbildung bei den Spezialeinheiten. Mit brandneuen Waffen und Taktiken, darunter Wurfmesser und eine mächtige neue Zeitlupen-Kampftaktik, kommt er den Mysterien des Kults auf die Spur. Doch die Spieler können in Sign of the Times nicht nur New Bordeaux vor der neuen Bedrohung beschützen, sondern auch Sammys Bar wieder zu ihrer alten Pracht verhelfen", schreibt der Publisher weiter.Letztes aktuelles Video: Inside Look Investigating a Cult