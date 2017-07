Mafia 3: Zeichen der Zeit: Launch-Trailer zur dritten Story-Erweiterung - 4Players.de

Im dritten DLC bekommt Protagonist Lincoln es mit einer gewalttätigen und gestörten Gruppe Kultisten, den sogenannten Ensanglante zu tun, die mit grausamen Ritualen für Recht und Ordnung in New Bordeaux sorgen wollen. Laut den Entwicklern soll es in der Download-Erweiterung deutlich gemächlicher zugehen als im Hauptspiel - im Vordergrund sollen die Untersuchungen und Emittlungen gegen den Kult stehen.



"Zeichen der Zeit" ist seit dem 25. Juli für alle Plattformen erhältlich.



Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer



Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer