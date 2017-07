Fightlings: Pokémon GO bekommt Konkurrenz von einem Sammelkarten-Kampfspiel aus Berlin - 4Players.de

"- Fightlings nutzt Thoughtfish's proprietäre COALA-Technologie, um den Kontext eines Benutzers in Echtzeit zu erfassen um das Gameplay entsprechend zu aktualisieren



- Für die Fortschritte in Technik und Gaming wurde Fightlings für den Deutschen Entwicklerpreis im Jahr 2016 und den Deutschen Computerspielpreis im Jahr 2017 nominiert



- Das Spiel wurde in den letzten 2 Jahren von Thoughtfish, einem unabhängigen Berliner Mobilentwickler (www.thoughtfish.de), entwickelt



- Das Spiel ist für Android und iOS Handys und Tablets nutzbar, und steht kostenlos zum Download bereit"



Screenshot - Fightlings (Android) Screenshot - Fightlings (Android) Screenshot - Fightlings (Android) Screenshot - Fightlings (Android) Screenshot - Fightlings (Android) Screenshot - Fightlings (Android) Screenshot - Fightlings (Android) Screenshot - Fightlings (Android) Screenshot - Fightlings (Android)

Nach dem Erfolg von Pokémon GO will auch der Berliner Entwickler Thoughtfish die Welt mit knuffigen Monstern terrorisieren. Fightlings soll in Deutschland am 18. Juli für iOS und Android erscheinen und ist eine Mischung aus Sammelkartenspiel, Monsterkämpfen und Rollenspiel - inklusive einer Einbindung der realen Welt. Spieler sammeln verschiedene Ressourcen, die verwendet werden können, um Kreaturen zu beschwören und andere Spieler in Echtzeit-Duellen zu bekämpfen: