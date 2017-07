Jump: Kostenpflichtiger Streaming-Service für Indie-Spiele angekündigt - 4Players.de

Mit Jump hat Team Jump einen Game-Streaming-Service für den PC und Mac angekündigt, der sich speziell auf Indie-Spiele konzentrieren will. Nach Angaben von DualShockers verfolgt das Unternehmen die Vision, das Netflix für Spiele zu werden und verspricht mit seiner "Hyperjump-Technologie" ein lagfreies Erlebnis - Ambitionen, die zuletzt auch das mittlerweile aufgelöste Unternehmen OnLive sowie der von Sony gekaufte Streaming-Service Gaikai verfolgten, bisher aber nicht oder nur ansatzweise umsetzen konnten.Zu Beginn sollen sich bereits 60 Spiele in der Bibliothek befinden - sechs bis zehn weitere Titel pro Monat könnten folgen, wenn es nach den Betreibern geht. Die Kosten pro Monat werden sich auf knapp zehn Dollar belaufen. Zusätzlich können allerdings noch Mikrotransaktionen innerhalb der einzelnen Spiele anfallen, da sie in der monatlichen Gebühr ausdrücklich nicht inbegriffen sind.Zugang zum Service erhält man über eine App. In Zukunft soll es aber auch möglich sein, sich direkt über einen Browser mit Jump zu verbinden. Zudem darf man sich in einer kostenlosen Probephase ein Bild von dem Angebot und der Technologie machen, bevor man sich für das Abo entschließt. Derzeit kann man sich über die offizielle Webseite für die Teilnahme an einer Beta registrieren.