Omen of Sorrow: PS4-Kampfspiel mit klassischen Horrorwesen im Anmarsch - 4Players.de

IceWolf316 schrieb am 13.07.2017 um 14:26 Uhr

Also mir hats auch gefallen. Ich mag das Setting sehr gerne... bis auf MK hab ich da bisher kein Prügelspielchen auf PS4 gefunden, das mich wirklich gereizt hat.

Tekken? War mir noch nie interessant genug.

Street Fighter? Hatte seine beste Zeit zur Zeit des SNES...

Injustice? Helden die sich Prügeln? Hat schon in DC. vs MK so viel Spaß gemacht *schnarch*

Und Soul Calibur? Das war auf dem GC sehr nice...

Ich mag es mal mit Mythologischen Figuren, ein klassiches Beat 'em Up zu daddeln...